【ワシントン共同】米民主党全国委員会は21日、敗北した2024年大統領選と上下両院選に関する「報告書」を発表した。300以上の個人・団体への聞き取りを基にコンサルタントが作成したものをそのまま公開。全国委として総括せず「筆者の見解」と異例のことわりを付けた。今年11月の中間選挙を控え、敗北を巡る党内対立が蒸し返されるのを避ける狙い。報告書は192ページ。少数派の権利向上といったテーマに力を入れ過ぎて保守的な