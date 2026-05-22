◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ―ヤンキース戦を中継した「ＮＨＫＢＳ」の中継映像でアクシデントが連発した。同中継では、現地放送の映像を使う形で放送しているが、試合開始直後から映像が届かなかったことで、一塁からのＮＨＫ独自のカメラのみで放送。１回表のブルージェイズの攻撃は通常の中継ではなかなか見られない角度からの映像での放送と