ほとんどの方がご承知のとおり、従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなったため、4月入社の新入社員には、待てど暮らせど「従来の保険証」がお手元に届くことはありません。 つまり、令和6年12月2日以降の新入社員で新たに資格取得した人は、基本的には健康保険証は発行されず、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用することになります。この記事では、マイナ保険証を利用す