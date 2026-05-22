最近「退職給付金代行」や「退職給付金サポート」という言葉を、ネット広告などで見かけるようになりました。また、実際に、そういった業務を行う業者がいます。しかしながら、全国の消費生活センター等には、期待したものではなかった、途中解約ができなかったなど相談が増えています。 本記事では、退職給付金代行（サポート）とは何か、どういったトラブルがあるか、そしてどのように対応したら良いか