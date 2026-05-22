22日（金）は、雨が降る関東・北陸・東北で気温があがらず、3月並みの肌寒さのところがあるでしょう。23日（土）は北陸〜北日本で晴れますが、24日（日）は全国的にくもりや雨となりそうです。来週25日（月）は、7月並みの暑さがぶり返しそうです。■全国予報（22日予報）関東・北陸・東北では、昼過ぎにかけて雨が降り続くでしょう。東海は雨が止んでもくもり空が続きそうです。西日本では、午前中はくもり空のところもありますが