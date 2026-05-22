【ワシントン共同】パリを出発し、米中西部ミシガン州デトロイトに向かっていたエールフランス機が20日、行き先をカナダ東部モントリオールに変更した。コンゴ（旧ザイール）人が搭乗していたため。コンゴではエボラ出血熱の感染が拡大している。米メディアが報じた。米政府は米国のパスポートを持たない人のうち、エボラ出血熱の感染者が確認されたコンゴとウガンダ、隣接する南スーダンに滞在歴がある人の入国を制限している