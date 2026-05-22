２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、次週予告も放送。チラリと人気芸人が映ったことから、ネットも盛り上がりを見せた。この日の「風、薫る」では、りん（見上愛）が、千佳子（仲間由紀恵）の夫・元彦（谷田歩）に、千佳子から聞いた祝言の思い出を伝え、自分の看護が至らないと詫びる。「空がきれいという人と結婚出来て良かった」という千佳子の言葉を思い出した元彦は、すぐに病室へ行き、自分のた