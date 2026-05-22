今年（2026年）春に卒業した大学生の就職率が、過去最高水準の98.0％だったことがわかりました。文部科学省と厚生労働省の共同調査によりますと、今年（2026年）春に卒業した大学生の就職率は4月1日時点で98.0％でした。1996年度に始まったこの共同調査では、おととし（2024年）春に卒業した大学生の就職率が98.1％と過去最高を記録。去年（2025年）と今年（2026年）の春の卒業生も98.0％で、過去最高水準が続いています。高い就職