声優アイドルユニット・i☆Ris公式X（旧Twitter）は5月21日、投稿を更新。現在開催中のライブツアーの撮影可能タイムを中止すると告知しました。【投稿】撮影可能タイムの中止を発表「理解できない」同アカウントは「重要なお知らせ」と題し、「撮影可能タイムにてファンの方が撮影された写真が、モラルに反した投稿に無断転用される事案が発生しました」と説明しました。その上で、「大変遺憾ではございますが、現在開催中のツア