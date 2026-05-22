唯一無二の存在感−法人想定から一転、個人ユーザーからも熱視線！中国発のプレミアムEVブランド「ZEEKR（ジーカー）」が、日本市場で本格的に存在感を高めています。なかでも大きな注目を集めているのが、ラグジュアリー電動MPV（マルチパーパスビークル）「ZEEKR 009（ジーカー009）」です。【画像】これが“高級ミニバンの新たな選択肢”となる「ジーカー009」です！ 画像を見る！（30枚以上）2025年10月に開催された「ジ