ロシア国防省は大規模な核演習の一環として、同盟国のベラルーシに核弾頭を搬入したと発表しました。【映像】ロシア軍の訓練の様子ロシア軍は19日から21日にかけて侵略の脅威への備えとして、核兵器の使用を想定し、6万4000人以上を投入した演習を行っています。ロシア国防省は21日、演習の一環としてベラルーシのミサイル部隊の施設に核弾頭を搬入したと発表し、その映像を公開しました。ロシアは核兵器の搭載が可能な短距