ウクライナのゼレンスキー大統領は、国境から800キロメートル以上離れたロシア南部の石油施設を攻撃したと明らかにしました。【映像】攻撃を受け黒煙があがるロシアの製油所の様子21日、ゼレンスキー大統領はロシア南部サマラ州のシズラニ製油所を攻撃したと、施設から煙が上がる映像とともにSNSに投稿しました。攻撃手段については明らかにしていませんが、無人システム部隊への感謝の言葉を添えています。製油所があるサマ