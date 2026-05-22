松任谷由実が“AIと人間の共生”をテーマにしたアルバムをリリースする一方で、テイラー・スウィフトがAIによる自身の声の模倣に対抗すべく「声」の商標登録を出願。ちまたでは既存の楽曲を「○○風にアレンジ」した動画が溢れるなど、いまや音楽シーンとAIは、切っても切れない複雑な局面を迎えている。生成AIを用いて誰もがアーティストになれる時代において、“音楽の価値”や“アーティストの定義”は、いったいどのように変