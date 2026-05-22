CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が22日までに自身のインスタグラムを更新。白のロングTシャツ＆デニムコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「テラス席が心地良い季節〜！！」とつづり始めた。「2026年5月24日（日）中日ドラゴンズVS広島東洋カープパブリックビューイングCBC開局75周年プロジェクトホームページから、まだまだ申し込みお待ちしております」と宣伝した上で、白のロングTシャツ＆デニム私服