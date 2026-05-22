女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が、２２日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。クマと犬の絵文字を記し、複数枚の写真を公開した百田。ストレートヘアにしっかり引いたアイライン、オーバー気味の眉など、普段のキュートなイメージよりクールな印象を与えている。この投稿にフォロワーからは「また綺麗になりましたね」「このメイクなんか新鮮！」「かわいいの詰