寝室では北側が一番吉？！寝室のラグやカーテンを選ぶとき、おススメの色とは ヤバい！寝室の流れを変える方角別ラッキーカラー 寝室で一番吉の方角は北側です。 カーテンやカバー、ラグなどを選ぶときのおすすめカラーは「ベージュ、アイボリー」。光沢のある素材を使うとより効果を発揮します。 一方で一番凶相なのが落ち着かない「火」の気を持つ南側。 それを弱め