お寺での参拝は正面からが必ずしも正しいとは限らない？ 拝むのは正面からだけとは限らない 仏像を拝むときは、お堂の正面から礼拝するものと決めつけていませんか？実は礼拝は正面からだけではありません。チベット仏教（密教）を信仰するブータンやチベットでは、仏塔の周囲を時計回りに歩きながら祈ります。イスラム教のメッカ巡礼でも人々が渦を巻いて回りながら祈っている姿が見られます。 日本も古くはそうで