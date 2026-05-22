東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.72高値184.94安値184.40 185.51ハイブレイク 185.23抵抗2 184.97抵抗1 184.69ピボット 184.43支持1 184.15支持2 183.89ローブレイク ポンド円 終値213.52高値213.83安値213.29 214.34ハイブレイク 214.09抵抗2 213.80抵抗1 213.55ピボット 213.26支持1 213.01支持2 212.72ロ&#1254