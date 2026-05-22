東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.66高値9.69安値9.59 9.80ハイブレイク 9.75抵抗2 9.70抵抗1 9.65ピボット 9.60支持1 9.55支持2 9.50ローブレイク シンガポールドル円 終値124.40高値124.44安値124.19 124.75ハイブレイク 124.59抵抗2 124.50抵抗1 124.34ピボット 124.25支持1 124.09支持2 124.00ローブレイ