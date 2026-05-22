東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7150高値0.7169安値0.7100 0.7248ハイブレイク 0.7209抵抗2 0.7179抵抗1 0.7140ピボット 0.7110支持1 0.7071支持2 0.7041ローブレイク キーウィドル 終値0.5875高値0.5888安値0.5847 0.5934ハイブレイク 0.5911抵抗2 0.5893抵抗1 0.5870ピボット 0.5852支持1 0.5829