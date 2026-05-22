松江支局長 竹内芳朗「ろくろ首」や「雪女」などの怪談で知られる明治の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）。１年余り暮らした松江市にはゆかりの施設が多くあり、今も市民に親しまれている。身をかむとほろりと骨が崩れる鯉のみそ汁は絶品中心部のホテル「サンラポーむらくも」は、八雲にちなむメニューを提供している。八雲が妻セツと出雲大社を訪れた際に味わった食事を地元の史話に基づいて再現した「杵築（きづき）