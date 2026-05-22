今年3月に卒業した大学生の就職率は98％で、引き続き高い水準を維持しています。厚生労働省などの調査によりますと、今年3月に卒業した大学生の就職率は、先月1日時点で98％でした。去年の同じ時期と比べ増減はなく、依然として高い水準となっています。近年続いている人手不足の中、企業の採用意欲は高く、企業からは「人が採用できなくて困る」と困惑する声も多いということです。男女別では男子が97.5％、女子が98.7％でした。