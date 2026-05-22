お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が、22日までに自身のブログを更新。ヘアサロンで“髪質改善コース”を受けたことを報告し、艶やかなロングヘアを披露した。【写真】髪サラサラ！後ろからのショットを披露した小原正子小原は「ヘアメンテ」と切り出し、施術中の写真を公開。「髪質改善コース」と施術内容を紹介し、リラックスした様子を見せた。その後の投稿では、「髪質改善を始めてから ヘアサロンに しばー