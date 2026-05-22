ことし春に大学を卒業した学生の就職率が公表され、前の年と同じ98％と、高水準を維持していることがわかりました。厚労省などの調査によりますと、2026年春に大学を卒業した学生の4月1日時点の就職率は98％で前の年と同じ高水準となりました。統計が始まった1996年度以降で2番目の高さで、学生が就職しやすい「売り手市場」が続いています。男女別では、男子大学生は97.5％女子大学生は98.7％となっています。厚生労働省は、依然