・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４４３．４７（＋１１．１３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４６０６．７７（－１３０．４７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０８６．００（－３１．４２） ・ロシア・ＲＴＳ １１８５．９１（＋１４．５８） 出所：MINKABU PRESS