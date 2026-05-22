・ＮＹダウ５０２８５．６６（＋２７６．３１） 高値５０３８１．４１ 安値４９６９７．４７ ・Ｓ＆Ｐ５００７４４５．７２（＋１２．７５） ・ナスダック総合指数２６２９３．０９（＋２２．７３） 出所：MINKABU PRESS