・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９６．３５ドル（－１．９１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５４２．５ドル（＋７．２ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７６４１．４セント（＋５６．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６４７．５０セント（－１３．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４６２．２５