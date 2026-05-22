２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２７６．３１ドル高の５万０２８５．６６ドルと続伸。３カ月ぶりに最高値を更新した。前日に好決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞は材料出尽くし感が台頭し売りに押されたものの、ＩＢＭ＜IBM＞が急騰し、ＮＹダウを押し上げた。米国とイランの終戦協議の進展期待も全体相場をサポートした。 メルク＜MRK＞やマクドナルド＜MCD＞が堅調推移。コーニング＜GLW＞やブル