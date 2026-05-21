セレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」が、「ウータン・クラン（Wu-Tang Clan）」の日本ラストショー開催を記念し、エクスクルーシブのスペシャルカプセルコレクションを取り扱うポップアップ「Wu-Tang Clan The Final Chamber JAPAN POP-UP」を、5月22日から原宿店で開催する。【画像をもっと見る】カプセルコレクションは、ウータン・クランの黄金期を象徴するグラフィックをベースに、当時の空気感を現代のストリー