讃岐うどんさくさく名物の讃岐うどんを揚げたお菓子。文字通りさくさくとした食感で、一度口にすると止まらなくなる。きなこや七味など甘辛８種類、軽やかな食感手がけるのは障害者の就労継続支援に取り組む高松市の社会福祉法人「やまびこ会」。２０年余り前、同会が運営するうどん店で、うどんの作り方を間違えたのが誕生のきっかけだ。「捨てるのはもったいない」と担当者が試しに油で揚げ、砂糖をまぶしたところ、想像以