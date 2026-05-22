2児の母でタレントの安田美沙子（44）が、自身のインスタグラムを更新し、ファッションデザイナーで夫の下鳥直之氏との2ショット写真を投稿した。【写真】長身の夫と密着！44歳・安田美沙子の夫婦2ショット定期的に生活について報告しているが、今回は榮倉奈々のアパレルブランドの展示会を訪れたそうで、「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と説明。写真を複数枚投稿し、「夫婦で展示会はレアだから、なん