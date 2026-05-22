SBI証券は5月21日、2026年4月末時点の預り資産残高が70兆円を突破したと発表した。2025年11月末の60兆円達成から、約5カ月で10兆円増加したという。同社は1999年のインターネット取引サービス開始以来、「顧客中心主義」を掲げ、低コストな取引環境やサービス拡充を進めてきた。2023年には、オンラインでの国内株式売買手数料などを無料化する「ゼロ革命」を実施し、個人投資家の利用拡大を進めている。○「ゼロ革命」やマルチポイ