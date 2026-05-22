マッツ・ミケルセンが主演するアナス・トマス・イェンセン監督作『さよなら、僕の英雄』より、本日5月22日に主人公の弟役を演じるニコライ・リー・コスが53歳の誕生日を迎えるのを祝し、本予告編と、ニコライを捉えた新場面写真3点が解禁された。【動画】『さよなら、僕の英雄』本予告映像が解禁『愛を耕すひと』（2023）などの脚本でも知られてきたアナス・トマス・イェンセンの監督6作目となる本作は、トラブル続きの兄弟が