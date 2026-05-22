これは、知人のA子さんに聞いたお話です。真面目だった夫が「残業」と嘘をついて連日遊び歩き、中学生の息子も呆れる始末……。しかし、夫が感化された“自由な同僚”の衝撃的な正体が発覚し、事態は急展開を迎えることに！ 驚きの家庭エピソードをご紹介します。 真面目な夫が豹変！ 原因は“自由すぎる同僚” A子の夫は、もともと真面目だけが取り柄のような人でした。しかし、部署異動をきっかけに別人のように