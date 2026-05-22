ヨン・サンホ監督の最新作となる韓国映画『顔 −かお−』より、本予告映像が解禁された。【動画】「その顔を、覗く勇気はありますか？」『顔 −かお−』本予告本作は、『新感染ファイナル・エクスプレス』で知られるヨン・サンホ監督が、2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化したサスペンス・ミステリー。主人公ドンファンとその父親ヨンギュを演じたパク・ジョンミン、クォン・ヘヒョは、共にヨン監督の過