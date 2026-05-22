NHK・Eテレ「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた、ゆうな。(当時は杉山優奈)が18日、自身のインスタグラムを更新。ゲストで来場したスーパーカーが約100台集結したイベントについて報告した。 【写真】お値段4億円の重厚な輝きハンドルを握る4歳娘と2人暮しのママ ゆうな。は17日に埼玉県で行われた「TOKYO SUPERCAR DAY 2026」に登場。「昨日は会いに来てくれてありがとうございました！