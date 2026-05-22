Netflixの人気ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のウィル・バイヤーズ役で知られるノア・シュナップ（21）が、ペンシルベニア大学ウォートン・スクールを卒業した。ビジネスを専攻し、副専攻として映画も学んでいた。 【写真】角帽とローブもキマッてる！家族に祝福されてご満悦 ノアは5月18日、インスタグラムで卒業を報告し、家族とともに学位帽とガウン姿で写る写真や、壇上