＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】182キロの“まん丸”序二段力士（全身）熱戦が展開されている大相撲五月場所の十二日目、序二段の土俵に登場したある力士の驚異的な体躯、フォルムに対して驚きの声が相次ぐ一幕があった。ファンの注目を集めた巨漢力士は、序二段五十八枚目・旭将里（大島）。序二段六十三枚目・朝昴（高砂）との4勝1敗同士による好調な者同士の対決に臨んだ旭将里は、自身の持