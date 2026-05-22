中東情勢の影響で石油由来のナフサを使った建築資材などが必要な現場に届いていないことを受け、国土交通大臣は流通の正常化に向けた対応などを指示しました。【映像】金子氏、建設資材など流通の正常化に向け対応指示金子恭之国土交通大臣「中小の工務店、一人親方といった方々を始めとする一つ一つの声も聞き逃さぬよう、こちらから積極的に現場の生の声を聞き取ってください。経済産業省と連携協力し、一刻も早い、供給の偏り