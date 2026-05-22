栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役とみられる男が事件後、東南アジアに向け出国しようとしていたことがわかりました。【映像】竹前容疑者夫婦の様子竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。海斗容疑者は、事件の2日後、出国しようとしていたところを羽田空港で確保されていて、その後の捜査関係者