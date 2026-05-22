フィギュアスケートで引退していた男子の宇野昌磨さん（28）と女子の本田真凜さん（24）が22日、ともに現役復帰してアイスダンスに挑戦し、冬季五輪を目指すことをインスタグラムで発表した。2人の連名で「新シーズンより競技へ挑戦することを決意した」とコメントした。宇野さんがプロデュースするアイスショーで、2人が組んだ演技を披露していた。「五輪出場という目標を掲げ、向き合い続けてきた。強い覚悟を持って歩みを進