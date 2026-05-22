食道のがん細胞をウイルスを使い破壊する治療薬について厚生労働省の部会が製造販売を了承しました。ウイルスを使った食道がんの治療薬は世界初だということです。【映像】世界初「ウイルス」を使った食道がんの治療薬厚労省の専門部会が製造販売を了承したのはオンコリスバイオファーマの「テロメライシン」です。食道がんの治療薬で、がん細胞でだけ増殖するように遺伝子組み換えをしたウイルスを患者の食道に投与し、がん