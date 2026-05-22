今月、名古屋市が管理していた個人情報の漏洩が明らかになった問題で、漏洩の規模がおよそ1万人にのぼることが分かりました。 この問題は今月7日、名古屋市が管理していたNPO法人の社員名簿などに記載されていた個人情報の漏洩が明らかになり、名古屋市が全容を調査していました。 調査結果はきょう公表され、漏洩した個人情報が974のNPO法人に所属する役員や社員の住所などで少なくとも9815人分にのぼることが分かりました。 N