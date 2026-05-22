女性アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいいすっぴん姿を披露しました。【写真】日比野芽奈のすっぴん姿「正直少し思いました。可愛すぎると」日比野さんは「すっぴんが1番可愛い(母談)」とつづり、1枚の写真を投稿。飲食店で食事をする姿です。テーブルにはおいしそうな料理が並び、美しいすっぴん姿の日比野さんが親指を立てた「サムズアップ」ポーズを取っています。フ