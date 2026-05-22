「水晶淵」という場所をご存じだろうか。【映像と写真】澄み渡るブルーの「水晶淵」その場所は、「文字通り水晶みたいにキラキラ光る」上、「透明感抜群」なのだという。2026年5月14日、X上にその光景が投稿された。その名にふさわしい、澄み切った渓流である。美しい風景を披露したのは、「スカーレット＠Photo」（＠Photo_Scarlet）さん。投稿には、「行くまでに結構歩くのですが、こんな景色がずっと続くので歩くのも楽しいです