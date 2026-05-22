アメリカのニューヨーク株式市場で21日、ダウ平均株価はおよそ3か月ぶりに終値で過去最高値を更新しました。21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は、前日と比べおよそ276ドル高い5万285ドル66セントで取引を終え、今年2月以来、およそ3か月ぶりに終値での過去最高値を更新しました。アメリカのルビオ国務長官がイランとの協議に「いくつかの良い兆しがある」と述べたことなどを受け、戦闘終結への期待が高まり買いが膨ら