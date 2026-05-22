◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月21日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が21日（日本時間22日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場。1−0の初回1死二塁の第1打席で、ロドンから空振り三振を喫した。これで前日から4打席連続三振となった。岡本はチーム加入後ヤンキースと初対戦中でヤンキースタジアムでも18日（同19日）から初めてプレーしているが、これで名門相手の4連