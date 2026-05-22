難しい提案でも、相手に受け入れてもらうにはどうすればいいか。コミュニケーション術に詳しいコンサルタントの岡本康平さんは「相手から『YES』を引き出すにはコツがある。人間特有の心理を利用して会話を操ることで、相手が思い通りに動いてくれる」という――。※本稿は、岡本康平『100％好かれる 人たらしの習慣』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Wasan Tita※写真はイメージです - 写真＝iSto