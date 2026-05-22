20代後半になると、友人や同僚の結婚式に呼ばれる機会が増えやすくなります。親としては、娘が毎月のように結婚式へ出席し、ご祝儀だけで年間15万円近く使っていると聞くと、「使いすぎではないか」「断ることも考えたほうがよいのでは」と心配になるかもしれません。 ただ、友人の結婚式では、ご祝儀として3万円を包むケースが一般的です。一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会が実施した「第5回 婚礼に関するアンケ&