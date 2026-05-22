「風、薫る」（NHK）に入院患者として登場した仲間由紀恵演じる千佳子。そのモチーフについて調べたライターの村瀬まりもさんは「作中ではワガママなセレブ妻として描かれているが、史実を読み解くとその印象はがらりと変わる。モデルと目される実在の女性は、生涯をかけて日本に尽くし続けた」という――。■枕を床にたたきつけ、看護師に当たり散らす【看護婦見習い・りん（見上愛）】「私、奥様のおつらい気持ちはよく分かりま